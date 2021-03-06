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زراعة الوادى الجديد تعلن علاج نخيل مصاب بمرض "السوسة الحمراء"

السبت، 06 مارس 2021 10:50 ص
زراعة الوادى الجديد تعلن علاج نخيل مصاب بمرض "السوسة الحمراء" الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن علاج نخيل مصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء بمركز الخارجة، حيث جرى الدفع بفرق مكافحة وعلاج تابعة للمديرية بمنطقة بئر "الجمهورية" بمدينة الخارجة بعد رصد بؤر مصابة بالحشرة في المنطقة وجرى التعامل معها وعلاجها عن طريق الحقن لمكافحة المرض.

 

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، أن فرق المهندسين والمشرفيين الزراعيين تجوب المنطقة المحية بالبؤر المصابة خاصة منطقة "القطارة" شمال مدينة الخارجة لرصد أي إصابات ومكافحتها.

 

وأضاف المرسى أن المديرية تستكمل عقد الندوات الإرشادية واللقاءات الجماهيرية والإعلامية لنشر الوعي بطرق اكتشاف الإصابة والمكافحة والعلاج.


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