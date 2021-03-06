رئيس مياه القناة: إصلاح كسر مفاجئ بماسورة إثر انهيار جسر البر الغربى بترعة السويس

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، أننا نجحنا فى إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه فى وقت قياسى، وذلك بعد انهيار جسر البر الغربى للترعة المتجهة لمحافظة السويس بعزبة الفيومية بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لافتا إلى أن التحرك الفورى وانتقال فنيى وعمال الشركة إلى مكان البلاغ والعمل على إصلاح الكسورات يرجع للتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، فى بيان له، إن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن انهيار جسر البر الغربى لترعة السويس أمام منطقة فناره مما تسبب فى كسر خط مياه المغذى لمنطقة الفيومية، وعلى الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فنيو وعمال الشركة بمنطقة فايد، وتمكنوا من إصلاح الكسر فى وقت قياسى، وتم إعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية وفى أقل من ساعة، وذلك تحت إشراف مباشر من عادل العميدة رئيس منطقة مياه فايد.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون فى غسيل شبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.



إصلاح الماسورة



جانب من الاصلاح