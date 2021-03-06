رئيس فوسفات مصر: تصدير 1.2 مليون طن للخارج وخطة لخفض تكاليف الإنتاج

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس محمد عبد العظيم محمد رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، إن مشروع الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد حقق إنتاجًا في الستة الأشهر الأخيرة من العام المالي المنتهي الماضي، يقدر بمليون و200 الف طن للتصدير في الخارج و500 الف طن للسوق المحلي، وجاء ذلك نتيجة التطوير الذي نفذته الشركة بتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول، بالإضافة إلى التنسيق الناجح مع شركة التسويق المصرية لفتح أسواق جديدة في بلدان عديدة بدول العالم مثل السوق الأوروبي، وذلك بالتوازي مع خطة خفض الإنتاج للطن والتي كانت تبلغ 230 جنيه للطن الواحد.

وقال عبد العظيم فى بيان له اليوم السبت، إن الشركة نجحت بالفعل من خلال خطة التطوير بالشركة للنزول بالتكلفة بها إلى 216 جنيهًا، ونستهدف من خلال خطة التطوير الحالية خفض التكلفة إلى أقل من 200 جنيها مؤكدا على أن المشروع يستهدف خلال خطة التطوير الحالية في عام 2021 الوصول إلى تصدير 3.5 مليون طن، لنكون منافس قوي لدول الجوار المنتجة للفوسفات مثل المغرب والأردن حيث نجحنا في دخول السوق الأوروبي لنكون منافسا لهذه الدول في تصدير الفوسفات.

وأضاف عبد العظيم، أن تبعية مشروع فوسفات مصر لوزارة وقطاع البترول والذي تعتمد عليه الدولة في التنمية وتحقيق عائد لها، لذلك وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول بضرورة العمل من خلال منظومة واستراتيجية تهدف إلى أن تكون شركة فوسفات مصر هي الأكبر عالميًا في إنتاج الفوسفات كشركة تعدين وعلى الأقل تكون هي الأولى في شركات التعدين على مستوى دول حوض البحر المتوسط، مما دفعني كرئيس للشركة وضع منظومة عمل تعتمد على معادلة واحدة تشكل الهدف الأسمى للشركة وهي " تعظيم الإنتاج وتحقيق أعلى إيرادات مع تقليل التكاليف الخاصة بالاستخراج للخام".

وأكد عبد العظيم، أنه جرى بالفعل تنفيذ خطط التطوير بالمشروع في عدة محاور أبرزها إعادة هيكلة إدارات الشركة، وتشكيل لجان تنفذ الخطط التسويقية للمنتج وهو خام الفوسفات مثل " اللجنة التجارية" وتهتم بطلبات العملاء وتوزيعها على الإدارات الإنتاجية مع تنفيذ بالتوازي خطة لتنمية الخام من خلال تكثيف الأعمال البحثية الجيولوجية لهضبة أبو طرطور في القطاعات بالهضبة لتحديد المواقع الأكثر إنتاجا للخام، بالإضافة لتشكيل " لجنة البت" لمنع أي تأخير في أي عملية انتاج أو طرح مواقع العمل أمام شركات المقاولات، ومتابعة أعمال الكسارات وصيانتها مع المعدات الموجودة في مواقع الإنتاج بالهضبة .

وأشار عبد العظيم، إلى أن تلك الاجراءات حققت نجاحا هائلا للشركة من خلال التكامل بين هذه الإدارات وبعضها، بالإضافة لهيكلة الأجور والمكافآت بشكل مناسب مع حجم إيرادات الشركة وهو ما خلق حالة من الرضا النفسي لدى العاملين بالمشروع وانتماء للمشروع وهو ما حقق في النهاية نجاحا كبيرا للعمل وشركة فوسفات مصر.