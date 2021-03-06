اليوم السابع
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رئيس جهاز المدينة: تسليم مدرسة ووحدة صحية بابنى بيتك ببنى سويف الجديدة

السبت، 06 مارس 2021 04:00 ص
رئيس جهاز المدينة: تسليم مدرسة ووحدة صحية بابنى بيتك ببنى سويف الجديدة مدرسة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن هناك خطة لتوفير كافة الخدمات بمنطقة ابنى بيتك بمنطقة بنى سليمان شرق النيل .

وأضاف المهندس أشرف عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح وبيع بعض المحلات بالسوق التجارى المنفذ بمعرفة الجهاز بالمزادات العلنية ومن ضمنها صيدلية، فيما تم تنفيذ مبنى سوق اليوم الواحد بالمنطقة، فى حين يجرى حاليا دراسة تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز بمركز الحى.

وأشار إلى أنه قد تم تسليم مبنى حضانة ومبنى وحدة صحية ومبانى مدرسة تم تنفيذها جميعا بمعرفة الجهاز، وتم تسليمهم إلى الجهات الحكومية لتشغيلهم بمعرفتها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبنى نقطة شرطة ونقطة إطفاء بالحى.


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ابنى بيتك

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