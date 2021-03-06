اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة

السبت، 06 مارس 2021 03:01 م
رئيس الوزراء يلتقى نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة، التى ‏بدأها منذ الصباح اليوم السبت ، لتفقد مشروعات حياة كريمة ، والموقف التنفيذى وسيرالعمل بالمشروعات التنموية والخدمية فى المبادرة الرئاسية .
 
وتجول رئيس الوزراء مترجلا في شوارع قرى محافظة المنوفية ، مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التي ‏يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، ‏وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن ‏سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكروالتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.‏
 

حياة كريمة

نواب البرلمان

المنوفية

مصطفى مدبولى

جولة رئيس الوزراء

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