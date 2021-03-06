رئيس الوزراء يلتقى نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة، التى بدأها منذ الصباح اليوم السبت ، لتفقد مشروعات حياة كريمة ، والموقف التنفيذى وسيرالعمل بالمشروعات التنموية والخدمية فى المبادرة الرئاسية .
وتجول رئيس الوزراء مترجلا في شوارع قرى محافظة المنوفية ، مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكروالتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.
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