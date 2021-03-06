اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 01:34 م
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رئيس الوزراء يصل جامعة المنوفية فى إطار جولته التفقدية للمحافظة

السبت، 06 مارس 2021 01:34 م
رئيس الوزراء يصل جامعة المنوفية فى إطار جولته التفقدية للمحافظة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جامعة المنوفية فى إطار جولته التفقدية لمحافظة المنوفية.
 
 
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ورافقه خلال الجولة عدد من الوزراء. 
 
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، حرصه على متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما المشروعات التي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛  من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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المنوفية

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