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رئيس الوزراء يصل المنوفية ويتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة

السبت، 06 مارس 2021 10:01 ص
رئيس الوزراء يصل المنوفية ويتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء منذ قليل  إلى محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات على رأسها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
 
 
 

رئيس الوزراء

حياة كريمة

مصطفى مدبولى

المنوفية

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