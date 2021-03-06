رئيس الوزراء يصل المنوفية ويتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة

وصل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء منذ قليل إلى محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات على رأسها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
رئيس الوزراء يصل المنوفية ويتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمةالسبت، 06 مارس 2021 10:01 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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