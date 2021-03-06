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رئيس الوزراء من المنوفية:نحل مشاكل ترجع جذورها لـ50 عاما بدلا من غض الطرف

السبت، 06 مارس 2021 05:39 م
رئيس الوزراء من المنوفية:نحل مشاكل ترجع جذورها لـ50 عاما بدلا من غض الطرف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ‏بمحافظة المنوفية، خلال زيارته المحافظة، بحضور عدد من الوزراء واللواء ‏إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة‎ ، وأعرب رئيس الوزراء فى مستهل حديثه عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، ‏بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ ‏المبادرة الرئاسية "حياة كريمة‎".‎
 
 
وأكد رئيس الوزراء ، أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن ‏هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وقد أخذت على عاتقها الدخول في مشكلات ترجع جذورها ‏إلى نحو 50 عاماً، بدلاً من غض الطرف عنها،على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك ‏المشكلات قد لا يلقى قبولا في الشارع المصري لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح، قائلا: إن تغيير ‏هذا الواقع قد يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب ‏الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار ‏السنوات الماضية، مؤكداً أن استمرار ذلك كان سيؤدى إلى حدوث كوارث في المستقبل القريب‎.‎
 
وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد ‏أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلاً، وفي هذا الصدد ‏دعا الدكتور مصطفى مدبولي ، البرلمانيين إلى المشاركة في توعية المواطنين بأن الجميع سيجني ثمار هذه ‏المبادرات‎.‎
 
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة ‏الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية ‏تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر‎.‎
 
وقال رئيس الوزراء : نشهد اليوم انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، وذلك ‏من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزي أشمون، والشهداء، موضحاً أن مركز أشمون يُعد من ‏أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة‎.‎
 
 
 
 

حياة كريمة

الريف المصرى

المنوفية

مصطفى مدبولى

الحكومة

نواب محافظة المنوفية

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