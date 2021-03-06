دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الكريمات فى مباراة بنى سويف والدخان

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مباراة بنى سويف أمام ضيفه الشرقية للدخان بالجولة السادسة عشر بمجموعة الصعيد بالقسم الثانى حرص طاقم الحكام بالمباراة والأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير على الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث المروري الذى وقع أمس بالطريق الصحراوى الكريمات بجانب رحيل محمد قطب الحكم الكروى ومكرم شفيق سكرتير لجنة الحكام بالفيوم.

ونجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق الفوز أمام ضيفه الشرقية للدخان بنتيجة 1/2 بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بملعب استاد بنى سويف.

وجاءت أهداف بنى سويف عن طريق عمرو مختار بالدقيقة 31 بتصويبة رائعة وبلال زكريا بالدقيقة 33 بالشوط الثانى بعد مراوغة مدافعى الدخان فيما أحرز إسلام فتحى هدف الدخان عن طريق ركلة جزاء بنهاية المباراة.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال ويعاونه محمد حسين وهشام عبد العزيز ومحمد فاروق حكما رابعا ومحمد هاشم مراقب مسابقات وعبد الحكيم بيومى مراقب حكام ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 26 نقطة فيما توقف رصيد الدخان عند 36 نقطة .