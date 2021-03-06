اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الكريمات فى مباراة بنى سويف والدخان

السبت، 06 مارس 2021 06:31 م
دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الكريمات فى مباراة بنى سويف والدخان دقيقة حداد على أرواح حادث الكريمات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مباراة بنى سويف أمام ضيفه الشرقية للدخان بالجولة السادسة عشر بمجموعة الصعيد بالقسم الثانى  حرص طاقم الحكام بالمباراة والأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير على الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث المروري الذى وقع أمس بالطريق الصحراوى الكريمات  بجانب رحيل محمد قطب الحكم الكروى ومكرم شفيق سكرتير لجنة الحكام بالفيوم.
 
ونجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق الفوز أمام ضيفه الشرقية للدخان بنتيجة 1/2  بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بملعب استاد بنى سويف.
 
وجاءت أهداف بنى سويف عن طريق عمرو مختار بالدقيقة 31 بتصويبة رائعة  وبلال زكريا بالدقيقة 33 بالشوط الثانى بعد مراوغة مدافعى الدخان  فيما أحرز إسلام فتحى هدف الدخان عن طريق ركلة جزاء بنهاية المباراة.
 
وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال ويعاونه محمد حسين وهشام عبد العزيز ومحمد فاروق حكما رابعا ومحمد هاشم مراقب مسابقات وعبد الحكيم بيومى مراقب حكام ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 26 نقطة فيما توقف رصيد الدخان عند  36 نقطة .
 

حادث الكريمات

ضحايا حادث الكريمات

الكريمات

بنى سويف

محافظة بنى سويف

الدورى الممتاز ب

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة