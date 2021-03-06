اليوم السابع
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خالد صلاح
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خروج 200 متعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى

السبت، 06 مارس 2021 04:11 م
خروج 200 متعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى مستشفيات العزل بالدقهلية
الالدقهلية - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الأسبوع الماضي، بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وأشار وكيل الوزارة فى بيان له، إلى أن محافظة الدقهلية من المحافظات الأقل اصابة بفيروس كورونا حيث تعد في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو الى التفاؤل نسبة لعدد سكان المحافظة ولعدد المصابين على مستوى الجمهورية. 
 
وأشاد مكي، بجهود الفرق الطبية التى تبذل الغالى والنفيس، سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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صحه الدقهليه

مستشفيات العزل بالدقهليه

مصابي كورونا

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