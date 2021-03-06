خروج 200 متعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى

وأشار وكيل الوزارة فى بيان له، إلى أن محافظة الدقهلية من المحافظات الأقل اصابة بفيروس كورونا حيث تعد في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو الى التفاؤل نسبة لعدد سكان المحافظة ولعدد المصابين على مستوى الجمهورية.

وأشاد مكي، بجهود الفرق الطبية التى تبذل الغالى والنفيس، سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.