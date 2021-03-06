خرج للفسحة مع والدته فدهسته سيارة مسرعة.. مأساة الطفل يوسف بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى طفل مصرعه أثناء مرور سيارة مسرعة وعبوره الطريق بصحبه والدته وشقيقه الصغير بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، وأصيب الطفل بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة بالعناية المركزة.

وقالت والدة الطفل، إنها كانت فى طريقها لملاهى المعمورة وأثناء عبورها الطريق فوجئت بسيارة تاكسى مسرعة والطريق لا يوجد به سيارات تأتى مسرعة فى اتجاهها إليهم حاولت تفاديها ولكنها استطاعت أن تنال من نجلها يوسف.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن الطفل دفعته السيارة إلى مسافة 5 أمتار ومصاب بجروح وكدمات حاولت إسعافه وتم نقله إلى المستشفى وبعد 4 أيام لفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى.

وأشارت إلى أنه تم ضبط المتهم وتم عرضه على النيابة على ذمة القضية بعد أن تم تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أنه هو الذى قام بالحادث وجاء مسرعا وصدم الطفل بسبب سرعته الجنونية .