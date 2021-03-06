اليوم السابع
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخابز المخالفة بسوق السمك فى دمياط

السبت، 06 مارس 2021 09:11 ص
حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخابز المخالفة بسوق السمك فى دمياط حملة لإزالة الإشغالات فى سوق السمك بدمياط
دمياط _ معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة، بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والعميد أشرف الصعيدى، مدير شرطة المرافق، ومحمد الدالى، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، استهدفت تنفيذ تلك الأعمال بسوق السمك بمدينة دمياط.

وأضافت الوحدة المحلية، وفق بيان اليوم، أنه تمت إزالة كافة التعديات، على الطريق ورفع الإشغالات والتند والمخابز المخالفة للاشتراطات البيئية، كما تم توجيه إنذارات للمخالفين بعدم تكرار تلك المخالفات أو تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، كما تم التنبيه بعدم صرف المخلفات الصلبة ببلوعات الصرف بالمنطقة حتى لا تتعرض للإنسداد.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتصدي لكافة المخالفات والتعديات على الطريق العام والإلتزام التام بالإشتراطات والمعايير البيئية.

 

حملة على المخابز المخالفة بدمياط
حملة على المخابز المخالفة بدمياط

 

حملة لإزالة الإشغالات فى سوق السمك بدمياط
حملة لإزالة الإشغالات فى سوق السمك بدمياط

 

 

 

 


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