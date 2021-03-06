حريق بشقة سكنية ببسبب ماس كهربائى وإنقاذ طفل قبل احتراقه بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة، وإنقاذ طفل كان نائما داخل غرفة النوم أثناء احتراقها، تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق منزل كائن بقرية ميت خميس دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأخير، استئجار المدعو س س 26 سنة سائق، ومقيم بذات القرية، بمنزل مكون من 4 طوابق، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات غرفة النوم، وإصابة نجل مستأجر الشقه الطفل إبراهيم أربع سنوات بحروق بالساقين والذراعين والوجه، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبسؤال مستأجر الشقة علل سبب الحريق، بحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية في غرفة النوم، وأن إصابة نجله حدثت أثناء النوم في غرفة النوم، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر 2198 لسنة 2021 ، إدارة مركز المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.