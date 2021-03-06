اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

السبت، 06 مارس 2021 12:49 م
حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، حول إتجاره بالمواد المخدرة، وقال إنه لجأ إلى الإتجار بمخدر الهيروين، لتحقيق ثروة مادية، خاصة أن متعاطي المخدر الأبيض من الأثرياء، نظرا لارتفاع سعره.

وأضاف المتهم أنه يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المحمول، لتحديد أماكن مقابلتهم، وأرشد عن هوية المتهم المتورط في بيع المخدر له، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وإعداد الأكمنة للقبض عليه.

وكان سقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عقب ورود معلومات تفيد إتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.

وبإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بدائرة قسم الجيزة، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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