اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق السيارة المتسببة فى حادث "طريق الكريمات"

السبت، 06 مارس 2021 07:40 م
حبس سائق السيارة المتسببة فى حادث "طريق الكريمات" حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس السائق المتسبب فى حادث طريق الكريمات، والذى أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا، بعد اصطدام سيارة مقطورة بميكروباص، 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود والمصابين.
 
وقال السائق فى التحقيقات، إن عجلة القيادة إنحرفت من يده دون قصد بعد انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يستطيع السيطرة عليها، أو تفادى السيارة الميكروباص، مما أسفر عن وقوع الحادث، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال مساعد سائق السيارة المقطورة.
 
وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل عينة مواد مخدرة للسائق المتهم فى الحادث.
 
حادث مأسوي شهده طريق الكريمات أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الاطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق ، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "مصرع وإصابة 23 شخصا، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".
 
 
 
 

حادث الكريمات

حادث الصف

الطريق الصحراوى

الصحراوى الشرقى

المرور

النيابة العامة

حبس سائق حادث الكريمات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حادث الكريمات .. تسليم جثتين لذويهما في مستشفى بنى سويف التخصصى

السبت، 06 مارس 2021 02:01 م

إصابة 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة من أعلى تبة جبلية بطريق العين السخنة

السبت، 06 مارس 2021 02:00 م

بدء التحقيق مع سائق النقل فى حادث الكريمات وإجراء تحليل المخدرات للمتهم

السبت، 06 مارس 2021 01:22 م

حادث الكريمات .. خروج حالتين للتعافى من مستشفى بنى سويف التخصصى

السبت، 06 مارس 2021 01:21 م

حادث الكريمات .. أهالى قرية بنى محمد بأسيوط يشيعون جثامين الضحايا.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 01:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة