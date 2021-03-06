اليوم السابع
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حادث الكريمات ..سائق النقل: الاصطدام وقع دون قصد لانفجار الإطار الأمامى

السبت، 06 مارس 2021 01:00 ص
حادث الكريمات ..سائق النقل: الاصطدام وقع دون قصد لانفجار الإطار الأمامى حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات، أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها واصطدامها بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

حادث الكريمات


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن (وفاة 18 شخصا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص").

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الكريمات

حادث الكريمات

تصادم الكريمات

طريق الكريمات

بني سويف

حادث بني سويف

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