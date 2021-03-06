حادث الكريمات .. أهالى قرية بنى محمد بأسيوط يشيعون جثامين الضحايا.. فيديو

أسيوط - هيثم البدرى

شيع الآلاف من أهالى قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط جثامين ضحايا حادث الكريمات الذى راح ضحيته 18 شخصا إثر اصطدام سيارة نقل كبير مع سيارة ميكروباص على طريق أسيوط القاهرة الصحراوى الشرقى عند الكريمات بنطاق محافظة بنى سويف.

واتشحت القرية بالسواد وسرادقات العزاء نظرا لكثرة الضحايا فى هذا الحادث.

وشارك المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، فى تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات التابعة لمركز ابنوب، رافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية .

وتلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة يفيد بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيل بطريق الكريمات فى اتجاه بنى سويف، ما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة آخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثث الضحايا الى مشرحة مستشفى العياط واطفيح بالجيزة ونقل المصابين الى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج .

كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ابنوب بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الازمة فضلا عن تقديم كافة الدعم للمصابين.