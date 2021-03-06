اليوم السابع
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جولة مفاجئة بالوحدات الصحية بالقناطر الخيرية تكشف غياب 42 ما بين طبيب وممرض وإدارى

السبت، 06 مارس 2021 04:03 م
جولة مفاجئة بالوحدات الصحية بالقناطر الخيرية تكشف غياب 42 ما بين طبيب وممرض وإدارى جانب من الجولة
القليوبية - فريق المحافظات

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تابع هشام سليمان نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، سير العمل بالوحدة الصحية بباسوس والوحدة الصحية بأبو الغيط، بناءا على توجيهات اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، للوقوف على مدى حسن سير العمل وانضباطه ومستوى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بتلك الوحدات.

وأوضح مجلس مدينة القناطر الخيرية، في بيان له، أنه خلال الجولة تبين تغيب عن العمل بدون إذن 42 ما بين طبيب وممرض وإدارى، منهم 29 طبيب و23 ممرض وإدارى، حيث تغيب بالوحدة الصحية بباسوس 24 منهم 12 طبيب و3 مراقب صحى و6 ممرضين و3 كتاب ورائد ريفى.

فيما تبين غياب بالوحدة الصحية بأبو الغيط 18، منهم 17 طبيب و1 فنى معمل، وتم إعداد مذكره لمخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، والدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة بالقليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا.

التشطيب على الأطباء والممرضين المتغيبين

التشطيب على الأطباء والممرضين المتغيبين

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال تفقد الوحدات الصحية
خلال تفقد الوحدات الصحية

 

خلال متابعة الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية
خلال متابعة الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

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