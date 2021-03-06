جهود مصرية حثيثة لتعزيز العلاقات مع السودان الشقيق فى جميع المجالات

كتب محمد جمال

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان ممتدة وتاريخية، وتأتى الزيارات الرسمية المتبادلة لتعكس أهمية هذه العلاقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام 2014، حيث كانت السودان ضمن جولة للرئيس شملت 3 دول.

وتقوم الحكومة المصرية بجهود حثيثة لتعزيز علاقتها مع السودان الشقيق، فعلى المستوى العسكرى تأتى زيارات الوفود العسكرية بين البلدين لتعزيز التعاون العسكرى والأمنى والعمل المشترك فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات، ويأتى تدريب نسور النيل على رأس تلك التدريبات المشتركة، حيث يعتبر أول تدريب جوى مشترك بين البلدين، واقتصاديا، تعمل مصر على استمرار التعاون والتنسيق مع السودان كالربط الكهربائى وخط السكك الحديدية من أجل شعبى البلدين ومن ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين فى مجالات النقل والرى مشروع طريق قسطل- وداى حلفا وطريق أسوان- وادى حلفا – دنقلة ومد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان وتطهير الجزء الجنوبى من النيل، والعديد من المشاريع الأخرى.

تعتبر السودان العمق الاستراتيجي لمصر فى الجنوب، كما تمثل مصر العمق الاستراتيجى للسودان فى الشمال، لذا نجد أن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التى تسمه لهما بزيادة معدل التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولتين، وإلى جانب الافتتاح المشترك المصرى السودانى لمعرض الخرطوم عقدت الوزيرة نيفين جامع سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية منهم وزراء التجارة والبنية التحتية والمالية والاستثمار لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية، للاستفادة من المقومات الاقتصادية بين الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمثلت أبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها فى الزيارة الأخيرة، بحث إزالة القيود الجمركية ودعم خطط الإصلاح الاقتصادى للسودان والتعاون فى مجال الطاقة والتعدين وتطورات المنطقة الصناعية المصرية بالسودان والمركز التجارى المصرى بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ومشروع مثلث العاصمة السودانية ودعم الصناعات الدوائية.