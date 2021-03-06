جامعة بورسعيد تفوز بــ 9 مشروعات ممولة من البحث العلمى لطلاب الهندسة

بورسعيد _ محمد فرج

أعلن الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن فوز جامعة بورسعيد كلية الهندسة بــ 9 مشروعات تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2020/2021.

وقال رئيس جامعة بورسعيد، وفق بيان اليوم السبت، أن هذه المشاريع تنوعت في مجالات الابتكارات الهندسية المتنوعة لأبنائنا طلاب كلية هندسة والتي تهدف إلى خدمة خطة التنمية التي تتبناها الدولة.

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن إبراهيم، التهنئة لأسرة كلية الهندسة، برئاسة الدكتور حسن محمد حسن، عميد الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب أصحاب المشاريع الفائزة وبما حققوه من فوز متميز وسط الجامعات المصرية.

وتابع رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تعمل دائمًا على تحفيز أبنائنا الطلاب على الإبداع والإبتكار للإرتقاء بمشروعاتهم الطلابية التى يتم عرضها على رجال الصناعة من خلال اليوم السنوى لمشاريع خريجى هندسة بورسعيد .

ومن جهة أخرى أعرب رئيس جامعة بورسعيد، عن مدى سعادته بإعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي مشروع بدايتي لعام 2020-2021، وفوز جامعة بورسعيد بـ 9 مشاريع طلابية، من جامعة بورسعيد كلية الهندسة، والتي وافقت اللجنة الفنية بالأكاديمية على دعم 336 مشروع تخرج لهذا العام من أجمالي 850 مشروع مطابق للشروط تقدموا للحصول على الدعم من بينهم المشاريع المشرفة لأبنائنا طلاب كلية هندسة بورسعيد.