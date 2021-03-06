جامعة الإسكندرية الأولى محليا بتخصص علوم الزراعة والغابات بتصنيف QS البريطانى

الإسكندرية فريق المحافظات

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حققت تقدماً فى نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds" QS" البريطانى بالتخصصات لعام 2021، حيث جاءت فى المرتبة 293 على مستوى الجامعات العالمية فى التخصص العام "العلوم الهندسية والتكنولوجية"، موضحاً أن تفاصيل ترتيب هذا التخصص جاءت على النحو التالي:

* فى هندسة البترول شغلت المدى (51 – 100) عالمياً والجامعة الثانية محلياً.

* فى الهندسة المدنية والإنشاءات شغلت (151 – 200).

*فى مجال الهندسة الكهربية والإلكترونيات شغلت (251 – 300).

* فى الهندسة الميكانيكية شغلت (301 – 350)

* فى الهندسة الكيميائية شغلت(351 – 400)

* وأخيراً فى هندسة علوم الحاسب والمعلوماتية شغلت (401 – 500) عالمياً.

وأعلن الدكتور قنصوة، أن الجامعة جاءت فى الترتيب (401 – 450) على مستوى الجامعات العالمية فى التخصص العام "علوم الحياة والعلوم الطبية" وتفاصيل ترتيب هذا التخصص كانت كالتالي:

* فى علوم الصيدلة شغلت المرتبة (151 – 200) عالمياً.

* وفى العلوم الزراعية والغابات شغلت (201 – 250) والأولى على مستوى الجامعات المحلية.

* وفى العلوم البيولوجية شغلت(451 – 500).

ولفت رئيس الجامعة إلى أن تصنيف الجامعات العالمىQS بالتخصصات، يهدف إلى مساعدة الطلاب الراغبين فى معرفة المدارس العالمية المتميزة فى التخصصات الرائدة على مستوى جامعات العالم، موضحاً أن عدد التخصصات بلغ 51 تخصصا فرعيا، ويعتمد التصنيف فى تقييمه على أربعة مكونات هى السمعة الأكاديمية والتى تتم بناءً على استطلاع آراء الخبراء فى الجامعات والهيئات البحثية العالمية حيث تم استطلاع آراء 100 ألف خبير أكاديمى عالمي، وسمعة أصحاب الشركات والأعمال الخريجين وبلغ عدد ردود الاستطلاعات 50 ألفا من متخصصين عالميين، والاستشهادات البحثية لكل بحث علمى منشور فى منصة Scopus العالمية، وأخيراً مؤشر هرش المستخدم كمؤشر للإنتاجية وتأثير البحث المنشور للباحث.

وأضاف "قنصوة"، أن إدارة الجامعة مهتمة بإدراج جامعة الإسكندرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة لما فى ذلك من أهمية لخريجى الجامعة المصنفة عالمياً، ليمكنوا من الحصول على وظائف متميزة فى سوق العمل نظراً للسمعة الطيبة للجامعة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها التى تقدمها للمجتمع على موقع التصنيف.