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تونس وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

السبت، 06 مارس 2021 07:00 ص
تونس وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك علي الكعلي
كتب: أحمد علوى

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 بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، امس الجمعة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأعرب وزير الاقتصاد التونسي – في بيان لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار - عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين والذي يشهد تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة.
وأكد الكعلي حرص الحكومة التونسية على تطوير التعاون وتنويعه في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة على مستوي التبادل والاستثمار والشراكة. 
من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لمواصلة دعم تونس في مسارها الديمقراطي، ومرافقتها في مجابهة التحديات الاقتصادية القائمة، وتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بتحقيق انتقال اقتصادي فعال.
 

تونس

وزير الاقتصاد التونسى

وزير الاقتصاد الامريكى

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