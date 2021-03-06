توزيع 500 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، توفير حوالي 500 شنطة مواد غذائية ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزة أول، وذلك وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للقرى الأشد احتياجا بجميع أحياء المحافظة، موجها الجهات التنفيذية بالمحافظة بتحديد احتياجات القرى من مواد غذائية أساسية والبدء في توفيرها و توزيعها على الأسر في أسرع وقت ممكن.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه بناء على توجيهات المحافظ، تم توفير حوالي 500 شنطة مواد غذائية ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول ،يأتي هذا دعما من محافظة الإسكندرية للشرائح الغير قادرين بالقرى الأشد احتياجا لمواجهة الاعباء الحياتية اليومية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعطى توجيهات واضحة لدعم المواطن البسيط ومد يد العون له، وفي هذا الإطار فإن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تسعي لتقديم كافة سبل الدعم لاهالينا بالقرى الأشد احتياجا.