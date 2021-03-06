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تفاصيل جديدة فى حادث الكريمات وسائق النقل يواجه تهمة القتل والإصابة الخطأ

السبت، 06 مارس 2021 11:37 ص
تفاصيل جديدة فى حادث الكريمات وسائق النقل يواجه تهمة القتل والإصابة الخطأ حادث الكريمات
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بالصف تحقيقاتها فى الحادث المرورى الذى وقع مساء أمس بطريق الكريمات، وأسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، حيث انتهت النيابة من مناظرة جثامين الضحايا والتعرف على هويتهم وأصدرت تصاريح الدفن.

حادث الكريمات

وتبدأ النيابة العامة خلال ساعات التحقيق مع سائق السيارة المقطورة المتسبب فى الحادث، حيث توجه له تهمة القتل والإصابة الخطأ، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات له، لبيان قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه.
 
وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها جهات التحقيق، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائق مقطورة نتيجة إنفجار الإطار الأمامي بالسيارة وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص"، أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.
 
وتابعت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن مصرع 20 شخص نتيجة إصابتهم بإصابات متنوعة ما بين نزيف داخل فى مناطق متفرقة من الجسد من بينها الصدر والبطن والمخ، فضلًا عن إصابة 3 أخرين بإصابات مختلفة وجارى إسعافهم.
 
حادث مأسوي شهده طريق الكريمات أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الاطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق ، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "وفاة 20 شخص وإصابة 3 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

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