اليوم السابع
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تعيين "ترزى" نائبًا لرئيس مدينة سنورس بالفيوم بعد حصوله على الدكتوراه.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 12:41 م
تعيين "ترزى" نائبًا لرئيس مدينة سنورس بالفيوم بعد حصوله على الدكتوراه.. فيديو إبراهيم سيد عبد الرحمن يعمل ترزى بمحافظة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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قال إبراهيم سيد عبد الرحمن، 55 سنة، يعمل "ترزى" بمحافظة الفيوم، والذى تمكن من الحصول على الدكتوراه فى الإعلام من محو الأمية، إنه عانى منذ طفولته من حرمانه من التعليم بسبب انفصال والديه وبقائه هو وشقيقه الأكبر الذى يعانى من إعاقة مع والده، وقام والده بالاتفاق مع ميكانيكى ليعمل معه.

ولفت "إبراهيم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى أحد الأيام زارهم قريب لهم يعمل ترزى واتفق مع والده أن يأخذه للعمل معه، وكان لابد أن يتعلم أبجديات الكتابة لكتابة المقاسات فالتحق بالكُتاب لمدة عام واحد، ثم تركه لظروف العمل، وكان يشترى بأجره جرائد ويجلس أسفل أحد أعمدة الإنارة فى الشارع ويقرأها وكان لديه فهم فى المعلومات العامة.

وأصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم القرار رقم 93 لسنة 2021، بتعيين إبراهيم، نائبا لرئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد فى حالة إثبات كفاءته فى عمله؛ وجاء قرار المحافظ بعدما التقى وزير التنمية المحلية بالمواطن تكريما لحصوله على البكالوريوس والدكتوراه فى الإعلام، بعد حصوله على شهادة محو الأمية واستمراره بعمله بمهنته "ترزى".


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