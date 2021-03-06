تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى فى ضبط عدد (7 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (178 كيلو جرام لحوم "بقرى – ضانى" ذبح خارج المجازر وتزوير أختام – 17 كيلو جرام أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط (2 مصنع "غير مرخص – مرخص") بنطاق قطاع أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت (3 أطنان مواد غذائية) بدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأسفرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط (مصنع بدون ترخيص) بنطاق قطاع أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت (57500 كمامة – 23 رول قماش مواد خام – 13 كيلو جرام أستك – 15 كيلو جرام دعامات – 12 ماكينة تبنيط – 2 خط إنتاج كامل) بدون ترخيص وبدون علامة تجارية مسجلة بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس، وفي مجال مكافحة مكامير الفحم تم ضبط ( 2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل " الحالة البيئية - المواد والمخلفات الخطرة) بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء في ضبط عدد (3) قضايا (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بنطاق قطاع المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (20) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق قطاع أمن القاهرة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (20) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (16) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط عدد (12) قضية (عدم ارتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.