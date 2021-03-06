تعرف على المنطقة الصناعية الحرفية بـ الجنينة والشباك فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تعد المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، من أحدث المناطق الصناعية بأسوان ومن المقرر أن تصبح قاعدة انطلاق لشباب مركز نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بأسوان:

1: هناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك.

2: المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك مقامة على مساحة 73,8 ألف م2.

3: تضم المنطقة الصناعية الجديدة ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورش كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة.

4: تصل مساحة كل منها إلى 90 مترا مسطحا منها 60 مترا داخليا و30 متر رصيف تحميل خارجى.

5: نسبة تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصلت إلى 98%.

6: جارٍ بالتوازى العمل فى المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85%.

7: تتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة.

8: بدء عقد دورات تدريبية تحت عنوان حدد فكرة مشروع وابدأ مشروعك.

9: ينظم الدورات فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلي ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

10: تضم كمرحلة أولى 75 متدربا موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.