تعرف على التغطيات التأمينية المتاحة للاستزراع السمكى

كتب حسام الشقويرى

تقدمالشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين منتجات تأمينية مخصصة للمزارع البحرية، مع التركيز على الأخطار الرئيسية التى يواجها أصحاب مزارع الأسماك ومن نماذج تلك التغطيات ما يلي: الأمراض، التلوث، السرقة، الافتراس، الأخطار الطبيعية التى تتعلق بالتقلبات المناخية، العطل الميكانيكى أو العطل الكهربائى للآلات، التغيرات فى تركيز المكونات الكيميائية الطبيعية للماء بما فى ذلك نفاذ الأكسجين ودرجة الملوحة، الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات والمعدات بما فى ذلك القوارب والمراسى والأقفاص وصناديق الأعلاف.

ويضاف إلى ذلك ما يعرف بالتأمين المعيارى أو المرتبط بالمؤشرات parametric insurance، وهو على عكس التأمين التقليدى الذى يدفع بعد تقديم مزارعى الأسماك للمطالبة عن طريق تحديد الخسائر التى تكبدوها من الأمطار الغزيرة والفيضانات (ويقع عليهم عبء الأثبات مما يجعل عملية تسوية المطالبات معقدة جدا لهذا النوع من التأمين)، فإن مدفوعات التأمين المعيارى تستند إلى وقوع حدث معين بكيفية معينة، فعلى سبيل المثال طورت شركة Swiss Re مع Taiwan Fire & Marine Insurance تأميناً يغطى الهلاك والتلف عندما تتجاوز كمية الأمطار كثافة معينة ( هطول الأمطار أكثر من 480 ملم لمدة يومين متتاليين)، وهذا يعنى أن مزارعى الأسماك يمكنهم تلقى مدفوعاتهم بشكل أسرع، مما يقلل الوقت المطلوب فى معالجة المطالبات وتسويتها.

وتختلف عملية الاكتتاب وتسعير التأمين من مزرعة إلى أخرى، نظراً للطبيعة المتنوعة لعمليات الزراعة السمكية، حيث تختلف المزارع السمكية وتقسيماتها حسب مجموعة من العوامل المؤثرة على طبيعة المزرعة وعلى اسلوب التربية المتبع فيه، ومن هذه العوامل المؤثرة فى الاكتتاب، الموقع وأصناف الأسماك والكائنات البحرية التى يتم إنتاجها، ومدى توافر المياه.

كما تلعب المعاينة دوراً هاماً فى تقييم أخطار المزارع السمكية وتشتمل المعاينة على مستويين: المستوى الأول المعاينة العامة لتقييم المخاطر من جميع الجوانب، والتحقق من صحة ودقة معلومات نموذج طلب التأمين والتفاصيل التى أدلى بها المؤمن له، وتحديد التوصيات اللازمة لتحسين الخطر بشكل عام، والمستوى الثانى المعاينة المتخصصة والتى تشمل مسح مجموعات الأحواض والأقفاص بواسطة مساحين بحريين مؤهلين، فحص بيولوجى، فحص لأسلوب التربية على يد خبراء وأطباء متخصصين، والتفتيش على المعدات الكهربائية والميكانيكية من المكونات من قبل مهندسين مؤهلين، ويتضح مما سبق ضرورة توافر مكتتبين مؤهلين لهذا النوع من التأمين، بسبب ما يتطلبه من معرفة واسعة بالاستزراع المائى والأخطار المصاحبة له، وبعضها معقد ويصعب تحديده تقنيًا.