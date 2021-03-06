ترامب يطالب الجمهوريين بالتوقف عن استخدام اسمه لجمع التبرعات

كتبت: نهال أبو السعود

يضغط الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، على الحزب الجمهورى للتوقف عن استخدام اسمه فى جمع التبرعات وبيع البضائع.

أكد مصدران مطلعان على الأمر أن محامي ترامب أرسلوا رسائل الإيقاف والكف يوم الجمعة إلى اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) ، واللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري (NRSC) ولجنة الكونجرس الجمهوري الوطني (NRCC)، وتعتبر المجموعات الثلاث هي أكبر هيئات جمع الأموال للحزب الجمهوري.



جانب من التقرير

قال أحد مستشاري ترامب لمجلة بوليتيكو: "يظل الرئيس ترامب ملتزمًا بالحزب الجمهوري وانتخاب المحافظين في أمريكا أولاً، لكن هذا لا يمنح أي شخص - صديق أو عدو - الإذن باستخدام صورته دون موافقة صريحة".

جاءت هذه الخطوة في نفس اليوم الذي أرسل فيه المجلس الوطني للحزب الجمهوري رسالتين بالبريد الإلكتروني إلى أنصار يبحثون عن تبرعات على شكل بطاقة "شكر" لترامب.

يبدو أن رسالة محامي ترامب جزء من جهود الرئيس السابق لترسيخ مكانته في الحزب الجمهوري، حيث توقع ترامب بالفعل أنه سيشارك بشكل كبير في الانتخابات النصفية لعام 2022 بينما يفكر في تقديم محاولة رئاسية ثالثة في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تحظى موافقته باهتمام كبير من قبل معظم الجمهوريين.

دعم الرئيس السابق معظم شاغلي المناصب حتى الآن في مساعيهم لإعادة انتخابهم ، على الرغم من أنه حذر المشرعين الحاليين من استعداده لإلقاء ثقله خلف المنافسين الأساسيين، حيث قال ترامب في الشهر الماضي: "حيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا ، سأدعم المنافسين الأساسيين الذين يتبنون جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وسياستنا المتمثلة في أمريكا أولاً. "