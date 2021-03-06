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ترامب يتهم بايدن بمخالفة اليمين الدستورية.. ويؤكد: تسبب في تسونامي مهاجرين

السبت، 06 مارس 2021 12:12 ص
ترامب يتهم بايدن بمخالفة اليمين الدستورية.. ويؤكد: تسبب في تسونامي مهاجرين ترامب و بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بمخالفة اليمين الدستورية، والتسبب في "تسونامي" للهجرة على ‏الحدود الأمريكية المكسيكية من خلال التراجع عن سياساته بشأن اللجوء والهجرة غير الشرعية.‏

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن ترامب أطلق هجومًا عبر البريد الإلكتروني يلقي بالمسئولية على ‏بايدن بسبب زيادة التسهيلات علي الحدود التي تطلبت بالفعل افتتاح منشأتين للقصر غير المصحوبين بذويهم.‏

وكتب ترامب يقول: "أصبحت حدودنا الآن خارج نطاق السيطرة تمامًا بفضل القيادة الكارثية لجو ‏بايدن.. يحدث توغل جماعي في البلاد من قبل أشخاص لا ينبغي أن يكونوا هنا، العديد لديهم ‏سجلات جنائية أو مصابين يفيروس كورونا، والمجرمين الذين تم طردهم من قبل إدارتنا، يتم الآن إطلاق سراحهم على ‏الفور مرة أخرى إلى الشارع لارتكاب جرائم شنيعة وعنيفة"‏

وأضاف ترامب: "تسونامي المتصاعد على الحدود يربك المجتمعات المحلية عندما تركت المنصب، ‏كنا قد حققنا أكثر الحدود أمانًا في تاريخ بلادنا. وفي عهد بايدن، سيكون الوضع قريبًا أسوأ وأكثر ‏خطورة وخارج عن السيطرة أكثر من أي وقت مضى. لقد خالف يمين المنصب لدعم دستورنا وإنفاذ ‏قوانيننا ".‏

وفقا للتقرير أوقف بايدن بناء جدار ترامب الحدودي مع المكسيك وبدأ الشهر الماضي في إنهاء ‏سياسة "ابق في المكسيك" ، والتي بموجبها ينتظر حوالي 71 ألف طالب لجوء من أمريكا الوسطى ‏الأحكام في المكسيك. يمكن لطالبي اللجوء الذين يُسمح لهم بانتظار الأحكام داخل الولايات المتحدة ‏في بعض الظروف الحصول على تصاريح عمل أثناء انتظارهم.‏

واتهم ترامب الرئيس الحالي بإفساد العلاقات الأمريكية المكسيكية قائلا: "كانت لدي علاقة رائعة مع ‏المكسيك ، ورئيسها الرائع ، لكن كل ذلك تبدد بسبب عدم الكفاءة الجسيم والراديكالية للأشخاص ‏المسؤولين حاليًا. كانت سياسة البقاء في المكسيك رائعة ، لكن بايدن تخلى عنها على الفور ، ربما ‏لأنها عملت بشكل جيد".‏

واختتم ترامب حديثه قائلاً: "يجب على إدارة بايدن التحرك فورًا لإنهاء الكابوس الحدودي الذي ‏أطلقته على أمتنا. أبعدوا الهجرة غير الشرعية والجريمة عن بلدنا!"


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