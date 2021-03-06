تحصين 180 ألف رأس ماشية وحملات مستمرة على الأسواق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبد اللاه، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحصين 180 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، وتم ترقيم 190 ألف رأس ماشية، ومازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبداللاه، إنه تم تطهير أكثر من 1472 ألف منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة، و13 مجلس مدينة، وتطهير المدارس ومكاتب البريد كما يتم تحصين الأكمنة بشكل يومي وترش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومى الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار.