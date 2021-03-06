اليوم السابع
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بيان لإعلام القاهرة يوضح السبب الحقيقى لإحالة الدكتور أيمن منصور للتحقيق

السبت، 06 مارس 2021 04:01 م
بيان لإعلام القاهرة يوضح السبب الحقيقى لإحالة الدكتور أيمن منصور للتحقيق الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الأذاعة بإعلام القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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نفت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إحالة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون إلى التحقيق بسبب ما تم نشره مؤخرا من آراء على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن ما يتم تناوله فى بعض المواقع الإخبارية بخصوص هذا الشأن غير صحيح إطلاقا.
 
وأوضح بيان لكلية الإعلام بجامعة القاهرة منشور بالصفحة الرسمية للكلية، أن استدعاء الدكتور أيمن منصور للتحقيق بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو بخصوص النظر فى الشكوى المقدمة من الدكتور بركات عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور عليه فى اجتماع لجنة الدراسات العليا منذ عدة أشهر، وأن الاستدعاء يأتي فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر .
 
جدير بالذكر، أنه أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أيمن منصور ندا رئيسًا لقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى الأول من سبتمبر 2019 وحتى نهاية أغسطس 2022، وذلك خلفًا للدكتورة هويدا مصطفى الذى صدر قرار رئاسى بتعيينها عميدا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.
 
بيان كلية الإعلام بجامعة القاهرة
بيان كلية الإعلام بجامعة القاهرة

 


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اعلام القاهرة

إحالة ايمن منصور ندا للتحقيق

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