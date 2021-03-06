اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 07:58 م
خالد صلاح
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بوليفيا تسجل 937 إصابة بكورونا وكوبا ترصد 750 حالة جديدة

السبت، 06 مارس 2021 06:30 م
بوليفيا تسجل 937 إصابة بكورونا وكوبا ترصد 750 حالة جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لاباز /أ ش أ/

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سجلت بوليفيا 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 253 ألفا و297 حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 11 ألفا و789 حالة، مشيرة إلى أن 9 آلاف و785 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى بوليفيا.

يشار إلى أن بوليفيا كانت قد أعلنت فى يناير الماضى وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسى إلى العاصمة "لاباز"، وذلك فى إطار حملة التحصين ضد العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم السبت أنه تم تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية فى نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن إجمالى حالات الإصابة ارتفع إلى 54 ألفا و835 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 344 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وبلغت الحالات النشطة 22 ألفا و138 حالة بينما ارتفعت حالات التعافى إلى 49 ألفا و889 حالة.

 


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