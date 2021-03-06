بلجيكا ترفع أسعار الوقود بداية من اليوم السبت

كتب: أحمد علوى

أعلنت الإدارة العامة الفيدرالية للاقتصاد SPF فى بلجيكا، أن سعر البنزين والديزل سيرتفع في محطات الوقود البلجيكية بداية من اليوم السبت.

ووفقاً لـ SPF، فقد إرتفع سعر لتر البنزين 95 (E10) إلى 1.4830 يورو للتر ، بزيادة 2 سنت. بينما يبلغ سعر لتر البنزين 98 (E5) 1.5380 يورو للتر ، بزيادة قدرها 0.8 سنت.

أما فيما يتعلق بوقود الديزل (التدفئة) ، فسيشهد الأخير في حالة طلب 2000 لتر إرتفاع سعره بنسبة 1.36 سنت إلى 0.5864 يورو / لتر.

واخيراً، أشارت الإدارة الى ان هذه الزيادة في الأسعار ناتجة عن التقلبات في عروض أسعار المنتجات البترولية و المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها في الأسواق الدولية.