اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 12:05 ص
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل 5947 إصابة جديدة بكورونا

السبت، 06 مارس 2021 12:00 ص
بريطانيا تسجل 5947 إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

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أظهرت بيانات حكومية، أن بريطانيا سجلت 5947 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 6573 حالة فى اليوم السابق، وأفادت بريطانيا فى وقت سابق أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعة من لقاح لكوفيد-19، وأنه تم تسجيل 236 وفاة .

 


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