بريطانيا تسجل 5947 إصابة جديدة بكورونا

لندن (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، أن بريطانيا سجلت 5947 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 6573 حالة فى اليوم السابق، وأفادت بريطانيا فى وقت سابق أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعة من لقاح لكوفيد-19، وأنه تم تسجيل 236 وفاة .