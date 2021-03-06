بدء التصويت في انتخابات برلمانية في ساحل العاج

رويترز

بدأ التصويت في ساحل العاج، اليوم السبت، في انتخابات برلمانية يواجه فيها حلفاء الرئيس الحسن واتارا، تحديا مشتركا من جانب حزبين معارضين بقيادة رئيسين سابقين.

وتأتي الانتخابات بعد أشهر فقط من فوز واتارا بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات شابتها اضطرابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا على الأقل، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في عامي 2010 و2011.

وبعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية احتجاجا على قرار واتارا بالسعي لفترة رئاسية ثالثة، قدم حزبا الرئيسين السابقين هنري كونان بيدييه ولوران باجبو مرشحين للانتخابات البرلمانية على قائمة مشتركة.

ومن شأن السيطرة الواضحة على البرلمان من قبل حزب واتارا الحاكم المضي قدما في تنفيذ أجندة قائمة على جذب الاستثمار إلى أكبر منتج للكاكاو في العالم. وساحل العاج واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على مدى السنوات الماضية.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وإعلان النتائج النهائية غدا الأحد.