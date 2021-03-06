انقلاب سيارة إسطوانات غاز بمصرف فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تعرضت سيارة نقل الإنقلاب فى مصرف سبل بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة اسطوانات غاز بمصرف سبل بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة وتم رفع السيارة والاسطوانات دون أى خسائر فى الأرواح، وبالمعاينة الأولية تبين أن عجلة القيادة انحرفت من السائق نتيجة لسوء طريق أشمون شما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.