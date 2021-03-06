انطلاق فعاليات معرض للأسر المنتجة الإثنين المقبل فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد مركز الأسرة المنتجة بالتكوين المهنى، التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، لإطلاق معرض للأسر المنتجة فى المنزل التى ليس لها مكان لعرض إنتاجها .

وقالت منى جمعة مدير المركز لـ"اليوم السابع"، إن المعرض ينطلق بمقر مركز الأسر الكائن أمام مستشفى العريش العام، ظهر الإثنين المقبل ويتواصل حتى الخميس .

وأشارت إلى أنه يتضمن إلى جانب عرض منتجات الأسر، وعرض إنتاج من مشغولات نزلاء دار الأيتام لأول مرة، والهدف هو مساعدة هذه الأسر فى توفير منفذ للبيع والتخفيف عن الأهالى بتوفير منتجات مصنعة منزليا بأسعار محدودة .

وأوضحت أن معرض الأسر المنتجة تعرض فيه على مدار كل يوم منتجات الجمعيات والأسر المنتجة فى المنازل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنتجة فى المنازل والمنتجات اليدوية والبيئية والمنزلية وكل ما يتعلق بأعمال الخياطة المنزلية من إنتاج الملابس وفنون التطريز ومشغولات الكروشيه والحرف اليدوية البسيطة وزيت الزيتون والأعشاب السيناوية كالمرمرية والزعتر والعصائر وغيرها من المنتجات التى تشتهر بها سيناء .

ويهدف المعرض إلى تقديم الخدمة للمرأة المعيلة المنتجة فى المنازل بتوفير مكان لعرض منتجاتها، إذ يستقبل أى معروضات خاصة بالأسر من أشغال يدوية وتطريز والثوب السيناوى والمأكولات والمخللات والمخبوزات المنزلية.