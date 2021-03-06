انتظام 1902 طالب وطالبة أولى ثانوى فى امتحانات نصف العام بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

باشرت غرف العمليات المشكلة بقطاع تعليم الوادى الجديد، أعمالها بمتابعة سير أعمال الامتحانات، اليوم السبت، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الفترة الأولى مادة الفلسفة والمنطق، الفترة الثانية مادة الفيزياء وفق الجدول المعلن.

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فى بيان له، إنه يؤدى نحو 1902 طالب وطالبة، بالصف الأول الثانوى، امتحانات الفصل الدراسى الأول، أمام 27 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع لجان الامتحانات مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الامتحانات دون أى معوقات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل لحظى بجميع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

ووجه النيلى بتذليل أى عقبات أو مشكلات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.