اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام امتحانات تجارة القاهرة وسط إجراءات الوقاية من كورونا.. بث مباشر

السبت، 06 مارس 2021 10:28 ص
انتظام امتحانات تجارة القاهرة وسط إجراءات الوقاية من كورونا.. بث مباشر امتحانات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى تليفزيون "اليوم السابع " اليوم السبت، جولة داخل كلية التجارة بجامعة القاهرة، لمتابعة الأسبوع الثانى لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات، من داخل قاعات الامتحانات.

وأكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن الكلية تضم حوالى 57056 ألف طالب وطالبة موضحا أنه تم توزيع الطلاب على فترات زمنية متفاوتة لتحقيق إجراءات الوقاية من كورونا .

وتابع عميد كلية التجارة، أن الكلية تجرى تعقيم دورى بين الفترات الزمنية للوقاية من كورونا وحماية الطلاب ويتم مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى والوقاية من الفيروس بالإضافة إلى انتشار فرق تيسير الامتحانات داخل ساحة الجامعة لمنع تجمعات الطلاب .

وأشار الدكتور جمال شحاتة إلى أن هناك انتظام أعمال الكنترولات بمجرد الانتهاء من الامتحان وذلك لإعلان النتائج عقب انتهاء الفصل الدراسى الأول مباشرة.

 


امتحانات الجامعات

تجارة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة

جمال شحاتة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية فى "الصيدلة وعلم الأدوية وهندسة البترول"

الجمعة، 05 مارس 2021 12:27 م

ختام الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة دون مشكلات

الخميس، 04 مارس 2021 11:16 ص

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه كأمين عام للجامعة العربية

الخميس، 04 مارس 2021 10:59 ص

طلاب 22 كلية بجامعة القاهرة يواصلون امتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 04 مارس 2021 03:00 ص

الخشت: كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من كورونا

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة