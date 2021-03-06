انتظام امتحانات تجارة القاهرة وسط إجراءات الوقاية من كورونا.. بث مباشر

كتب محمد صبحى

أجرى تليفزيون "اليوم السابع " اليوم السبت، جولة داخل كلية التجارة بجامعة القاهرة، لمتابعة الأسبوع الثانى لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات، من داخل قاعات الامتحانات.

وأكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن الكلية تضم حوالى 57056 ألف طالب وطالبة موضحا أنه تم توزيع الطلاب على فترات زمنية متفاوتة لتحقيق إجراءات الوقاية من كورونا .

وتابع عميد كلية التجارة، أن الكلية تجرى تعقيم دورى بين الفترات الزمنية للوقاية من كورونا وحماية الطلاب ويتم مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى والوقاية من الفيروس بالإضافة إلى انتشار فرق تيسير الامتحانات داخل ساحة الجامعة لمنع تجمعات الطلاب .

وأشار الدكتور جمال شحاتة إلى أن هناك انتظام أعمال الكنترولات بمجرد الانتهاء من الامتحان وذلك لإعلان النتائج عقب انتهاء الفصل الدراسى الأول مباشرة.