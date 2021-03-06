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وصلت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (50 ألف جرعة)، اليوم السبت، إلى مطار "فيليكس هوفويه بوانيي" الدولي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان قادمة من الهند، وذكرت وزارة الصحة والنظافة العامة في كوت ديفوار، في بيان اليوم، أن ال 50 ألف جرعة "هدية" من الهند، كان فى استقبال الطائرة التى تقل الشحنة مدير مكتب وزير الصحة و النظافة العامة جوزيف أكا .