وقد تلقت كوت ديفوار، الاثنين الماضي، 504 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" عبر آلية "كوفاكس" لتصبح ثاني دولة إفريقية تستفيد من اللقاح المجاني بعد غانا، ووفقًا للسلطات الإيفوارية تخص المرحلة الأولى من حملة التطعيم مدينة أبيدجان، باعتبارها تشكل بؤرة الوباء في البلاد، بنسبة 95% من حالات الإصابة، وقد سجلت كوت ديفوار ما يزيد على 32 ألف إصابة بكورونا، بينها 189 حالة وفاة