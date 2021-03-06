وصلت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (50 ألف جرعة)، اليوم السبت، إلى مطار "فيليكس هوفويه بوانيي" الدولي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان قادمة من الهند، وذكرت وزارة الصحة والنظافة العامة في كوت ديفوار، في بيان اليوم، أن ال 50 ألف جرعة "هدية" من الهند، كان فى استقبال الطائرة التى تقل الشحنة مدير مكتب وزير الصحة و النظافة العامة جوزيف أكا .
وقد تلقت كوت ديفوار، الاثنين الماضي، 504 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" عبر آلية "كوفاكس" لتصبح ثاني دولة إفريقية تستفيد من اللقاح المجاني بعد غانا، ووفقًا للسلطات الإيفوارية تخص المرحلة الأولى من حملة التطعيم مدينة أبيدجان، باعتبارها تشكل بؤرة الوباء في البلاد، بنسبة 95% من حالات الإصابة، وقد سجلت كوت ديفوار ما يزيد على 32 ألف إصابة بكورونا، بينها 189 حالة وفاة
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