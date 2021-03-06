الهندسة الالكترونية بجامعة المنوفية تحصل على أفضل مشروع بأكاديمية البحث العلمى

المنوفية - محمد فتحى

حصلت كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية علي أفضل مشروع من أكاديمية البحث العلمى، وذلك من ضمن 3 مشاريع فقط على مستوى الجامعة وجاء المشروع المقدم بعنوان‏ “The Smart rehabilitation Robot " روبوت إعادة التأهيل الذكى، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية.

ويهدف المشروع إلى مساعدة مرضى السكتة الدماغية والضمور العضلى فى عملية العلاج الطبيعى واعاده الحركة للأطراف مرة أخرى عن طريق روبوت ذكى حيث يقوم المريض بوضع اليد أو القدم ويقوم الروبوت بأداء حركات معينة طبقا لبروتكول العلاج الطبيعى وذلك من خلال تصميم ألعاب مختلفة يقوم المريض بالحركة لتحكم فى اللعبة وفى نفس الوقت يقوم بأداء حركات معينه تساهم فى عمليه استشفائه كما يسهل المشروع على المريض القيام بتلك التمارين لأنه محمول فيستطيع ان يقوم بهذه التمارين فى المنزل أو أى مكان دون الذهاب لمركز العلاج الطبيعى وعن طريق سيرفر وموقع خاص يقوم من خلاله الدكتور المختص بمتابعه الحالة الصحية للمريض واشارات تطور كل عضله واختيار نمط التدريب للحركة للعبه من خلال عده انظمة.

وجاء المشروع تحت إشراف الدكتور أحمد محمد النجار بقسم التحكم والدكتورة مروه شومان بقسم الحاسبات، وتكون فريق العمل من طلاب من قسم التحكم الالى والالكترونيات الصناعية وهم محمود هانى عبدالملك، محمد منير محمد، محمد ايمن عباس، سمر سمير عبدالحق، اسماء سعيد عبدالغنى، امل احمد محمد ،رحاب هشام السوري.