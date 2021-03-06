النيابة تطلب التقرير الطبى للطالب المصاب فى مشاجرة بأوسيم لاستكمال التحقيق

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بشمال الجيزة، عن الحالة الصحية لطالب أصيب فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى أوسيم بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت جهات التحقيق التقرير الطبى الخاص بالمصاب، لاستكمال التحقيقات.

كانت مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم في الجيزة، ما أسفر عن إصابة طالب ثانوى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى وجهه، بسبب خلافات بين الطرفين، كما أصيب آخرون خلال المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة طالب ثانوي بجرح غائر فى الوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، كما أصيب آخرون خلال المشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.