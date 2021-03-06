اليوم السابع
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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول مواد مخدرة حازها عاطل بالمطرية

السبت، 06 مارس 2021 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول مواد مخدرة حازها عاطل بالمطرية الطب الشرعى _أرشيفية
كتب عبدالله محمود

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استعجلت نيابة المطرية، تقرير المعمل الكيميائى، فى واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 300 جرام من "أستروكس" فى منطقة المطرية، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى التفاصيل، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في المطرية، وبحوزته 300 جرام من مخدر استروكس، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.


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