اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام خادمة وعاطل بسرقة سيارة شقيقة روبى

السبت، 06 مارس 2021 07:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام خادمة وعاطل بسرقة سيارة شقيقة روبى قسم شرطة التجمع الأول
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط خادمة استعانت بعاطل فى سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، بمنطقة التجمع الأول.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض عليهما.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكى، شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، وجرى القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة كوكي خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهرب بالسيارة، وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وألقى القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة.

سرقه

سرقه شقيقة روبى

نيابة القاهره الجديده

اخبار الحوادث

الفنانة روبى

كوكى مجدى

سرقة

اخبار

اليوم السابع بلس

شقيقة روبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة