اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة النقل بحادث طريق الكريمات

السبت، 06 مارس 2021 11:02 م
النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة النقل بحادث طريق الكريمات النائب العام-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة، بحبس قائد السيارة النقل بحادث الكريمات بطريق أسيوط 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
 
وإلحاقًا ببيان «النيابة العامة» السابق بالواقعة، حيث كانت قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أطفيح يوم السادس من شهر مارس الجاري بصَدْم سيارة نقل بمقطورة حافلةً (ميكروباص) بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية الكريمات -اتجاه الصعيد القاهرة-، ووفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة جراء الحادث.
 
وبمعاينة «النيابة العامة» مسرحَ الحادث تبينت تهشم الحافلة بالكامل، وسيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها محملة بالحجارة، وأن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة مثبت عليها إشارات تنبيه مرورية، والطريق خالٍ من الإنارة.
 
وقد ناظرت «النيابة العامة» جثامين المتوفين، وسألت اثنين من المجني عليهم المصابين، فشهد أحدهما بصدم سيارة النقل الحافلةَ -التي كان الشاهدان يستقلانها- بعدما فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة انفجار أحد إطاراتها، حال توقف الحافلة بمحطة تحصيل الرسوم ببوابات الكريمات بالطريق، وشهد الثاني بأنه كان نائمًا وقت الحادث فلم يُلم بمجريات وقوعه. 
 
وباستجواب «النيابة العامة» المتهمَ قائدَ سيارة النقل قرر اصطدام أحد إطارات سيارته بقاطع خرساني خلال محاولته تفادي سيارة بالطريق مما أدى لانفجاره وفقدانه السيطرة على السيارة، فعبرت إلى الاتجاه المقابل وانقلبت بمقطورتها فاصطدمتا بالحافلة. 
 
وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
 
 

حادث الكريمات

النائب العام

حبس السائق المتسبب فى حادث الكريمات

اخبار الحوادث

حادث طريق الكريمات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النائب العام اللبنانى يكلف الأمن بالقبض على المتلاعبين بالنقد الوطنى والأجنبي

السبت، 06 مارس 2021 10:08 م

النائب العام يستقبل رئيس الوزراء ويؤكد: التحول الرقمى أهم الملفات لدى النيابة

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:21 م

النائب العام: ملف التحول الرقمى كان وسيظل أهم الملفات المعنى بها النيابة العامة.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:10 م

النيابة العامة تودع الكتابة اليدوية في تحقيق القضايا.. النائب العام يعلن التزام جميع النيابات بكتابة التحقيق إلكترونيا خلال 2020.. وبرنامج "العدالة الجنائية" يتيح لقادة النيابة متابعة سير التحقيقات بصورة فورية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة