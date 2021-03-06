الموافقة على إقامة 3 محطات صرف صحى بقرى وادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة وزارة الزراعة على إقامة عدد 3 محطات رفع صرف صحى على مساحة 400 متر لكل محطة، وسيتم إنشاء المحطات الجديدة على أراضى مملوكة للدولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون والواقعة بقرى بنى سلامة – كفر داود – الحمراء.

يأتى ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على هذه المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وجار إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.