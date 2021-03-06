المشدد 3 سنوات لموظفين اختلسا أموالا من عملهما بأحد البنوك في القاهرة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز، ومصطفى سامي، وأمانة سر محمد عطية، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظفين اثنين بأحد البنوك، بتهمة اختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما، بفرع البنك في شبرا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهما بالاستيلاء على أموال البنك جهة عملهما، وذلك عن طريق اصطناع حوافظ لعملاء وهميين، وصرف قيمة القروض بعد تزوير توقيع أحد العملاء.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستصدار أذون صرف بما يمكنهم من الاستيلاء علي تلك الأموال، والتلاعب في إدخال بيانات الحاسب الآلي لإخفاء تلك المبالغ المستولي عليها، وأنهما قد أضرا بأموال البنك جهة عملهما، وأن قيمة المبلغ الذي قاما بالاستيلاء عليه، حسبما أفادت اللجنة المشكلة لفحص عملهما 202919 ألف جنيها، فيما أثبت تقرير الطب الشرعي بإدارة أبحاث التزييف والتزوير، أن أذون الصرف الخاصة بالعملاء، تحمل توقيعات مزورة وليست توقيعات صحيحة.