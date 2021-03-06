المراكز الإسلامية الأوربية تشيد بتفاهمات رابطة العالم الإسلامى لوقف حرق وفيات كورونا المسلمين بسريلانكا

كتب - إسماعيل رفعت

أشادت الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية، بالتفاهمات التى أثمرت عن وقف حرق جثث وفيات كورونا المسلمين بسريلانكا، والتى أجرتها رابطة العالم الإسلامى ولبتها حكومة سريلانكا.

وتعليقا على المباحثات السعودية السريلانكية الناجحة قال مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية: لقد طلعتنا وسائل الإعلام المختلفة بتجاوب دولة سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لطلب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالتوقف عن حرق جثت موتى المسلمين الذين وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا وأن يكون التعامل معهم وفق أحكام ديننا الحنيف.



محمد عبد بن عبد الكريم العيسى ومهاجرى زيان

واستكمل رئيس الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية: هذه الاستجابة تعتبر ثمرة من ثمار منهج معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الدعوة إلى الحوار والتواصل الحضاري والتعايش والتسامح، وقبول واحترام الغير، والأخوة الإنسانية، وحب الخير للبشرية جمعاء والعمل وفق القيم الإنسانية المشتركة، بالحوار والتواصل والعلاقات الحسنة يمكن أن نقطف ثمارا عظيمة يستفيد منها الجميع.

وأردف: كما تنم هذه الاستجابة السريعة عن مكانة وقدر وسمعت الدكتور محمد عبد بن عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي لدى حكومات العالم ومحبة الناس له أفرادا ومؤسسات ودول، بما تمثله الرابطة من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية

ويعتبر رمز الوسطية والاعتدال والحوار والتعاون بين أصحاب الحضارات والديانات والثقافات المختلفة.

وقال الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية تثمن هذا التجاوب ونتمنى أن يكون تجاوبا مماثلا في القضايا الأخرى التي تنافح وتدافع عليها الرابطة خدمة للإسلام والمسلمين والإنسانية.