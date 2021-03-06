الكشف الطبى على 2475 مواطناً بالمجان فى أسوان ضمن "حياة كريمة".. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للكشف المجانى على المواطنين فى قرية نجع الحجر بمركز دراو ، وأبوسمبل السياحى بمركز أسوان، واستمرت لمدة يومين فى كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى على ٢٤٧٥ مواطنا.



القافلة الطبية

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



القوافل الطبية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



تسجيل بيانات المواطنين